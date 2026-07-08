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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich

Wittlich, Platten (ots)

Zu insgesamt fünf Verkehrsunfallfluchten wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 07.07.2026 gerufen.

Am 06.07.2026 gegen 10:41 Uhr wurde im Bereich der Straße "Zur schwarzen Brücke" in Wittlich eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher dürfte diese möglicherweise beim Rangieren beschädigt haben. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am 07.07.2026 zwischen 09:45 Uhr und 10:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des ALDI-Marktes in der Römerstraße in Wittlich. Hier beschädigte er vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Renault Kangoo und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am 07.07.2026 gegen 10:23 Uhr wurde im Bereich der Bundesstraße 50, Höhe der Ortslage Platten eine Beschädigung an der Leitplanke festgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer dürfte hier aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert sein. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am 07.07.2026 zwischen 12:43 Uhr und 12:47 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Erlenweg in Wittlich. Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit der aufgestellten Beleuchtung des Gehwegs und beschädigte diese. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Im Zeitraum 05.07.2026 bis 07.07.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Schloßberg in Wittlich. Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und beschädigte diesen im Bereich der Heckstoßstange. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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