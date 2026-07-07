PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aktueller Brand eines Wohngebäudes

Geichlingen (ots)

Aktuell kommt es in Geichlingen zum Brand eines Einfamilienhauses. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Bei einem Bewohner besteht der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Die Brandursache ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen und noch nicht abschließend geklärt. Im Einsatz befinden sich die umliegenden Feuerwehren mit BKI, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 08:16

    POL-PDWIL: zwei Flächenbrände

    Wittlich (ots) - Gleich zwei Flächenbrände wurden der Polizeiinspektion Wittlich am 06.07.2026 gemeldet. Am 06.07.2026 gegen 19:12 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 141 zwischen Wittlich und Salmtal im Zuge von Mäharbeiten zu einem Flächenbrand. Vermutlich ausgelöst durch einen Funkenflug im Zuge des Befahrens mittels Mähdreschers entzündete sich ein Feld. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachverhalt wurde durch die ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 08:15

    POL-PDWIL: Trickdiebstahl

    Salmtal (ots) - Am 05.07.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täterinnen, welche als angebliche Pflegekräfte mit weißen Kitteln bekleidet waren, zu einem Anwesen in der Straße "Vor den Gruben" in Salmtal. Hier verwickelten sie die Bewohnerin eines dortigen Anwesens in ein Gespräch und gaben an, dass sie Unterschriften sammeln würden. Im Nachgang zum Besuch der beiden tatverdächtigen Frauen stellte die Hauseigentümerin fest, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren