POL-PDWIL: Aktueller Brand eines Wohngebäudes

Salmtal (ots) - Am 05.07.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täterinnen, welche als angebliche Pflegekräfte mit weißen Kitteln bekleidet waren, zu einem Anwesen in der Straße "Vor den Gruben" in Salmtal. Hier verwickelten sie die Bewohnerin eines dortigen Anwesens in ein Gespräch und gaben an, dass sie Unterschriften sammeln würden. Im Nachgang zum Besuch der beiden tatverdächtigen Frauen stellte die Hauseigentümerin fest, dass ...

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