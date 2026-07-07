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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich

Osann-Monzel, Platten, Bombogen, Wittlich (ots)

Zu insgesamt vier Verkehrsunfallfluchten wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 06.07.2026 gerufen.

Zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen die Landstraße 53 von der Bundesstraße 50 kommend in Richtung Osann-Monzel. Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenspur, so dass eine entgegenkommende 20-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Schweich, um eine Kollision zu vermeiden, ausweichen und in die Leitplanke fahren musste. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand Sachschaden durch die Kollision. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem grauen VW Golf 8 die Bundesstraße 50 von Zeltingen-Rachtig kommend in Richtung Wittlich. Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, so dass der Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Zwischen 16:45 Uhr und 16:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem Skoda die Straße "Im Hofflürchen" in Wittlich-Bombogen. Hier kollidierte er bei niedriger Geschwindigkeit mit einem Fußgänger, welcher sich, zwecks Einweisung eines rückwärtsrangierenden Lastkraftwagens auf der Fahrbahn befand. Der 26-jährige Einweiser wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz der Firma ATU in der Kurfürstenstraße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Nissan Micra und beschädigte diesen im Bereich der Frontstoßstange. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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