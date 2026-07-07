Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Flächenbrände

Wittlich (ots)

Gleich zwei Flächenbrände wurden der Polizeiinspektion Wittlich am 06.07.2026 gemeldet.

Am 06.07.2026 gegen 19:12 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 141 zwischen Wittlich und Salmtal im Zuge von Mäharbeiten zu einem Flächenbrand. Vermutlich ausgelöst durch einen Funkenflug im Zuge des Befahrens mittels Mähdreschers entzündete sich ein Feld. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Gegen 20:39 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 54 in Wittlich-Wengerohr, im Verlauf des dortigen Radwegs zu einem kleineren Flächenbrand des Grünstreifens zwischen dem Radweg und der Fahrbahn. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Die beiden Sachverhalte wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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