Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fund eines herrenlosen Fahrrads

Wittlich (ots)

Am 07.07.2026 gegen 19:54 Uhr wurde im Bereich der Petrusstraße in Wittlich-Wengerohr ein herrenloses Fahrrad (Rockrider 520, schwarz/grau/blau) aufgefunden.

Da eine Eigentumszuordnung nicht möglich war, wird das Rad im Laufe des heutigen Tages an das Fundbüro der Stadt Wittlich übergeben.

Der Eigentümer möge sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis nach dort melden.

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