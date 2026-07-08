POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Kinderbeuern (ots)
Am 07.07.2026 gegen 16:48 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 47-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Traben-Trarbach, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Hetzhofer Straße in Kinderbeuern befuhr.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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