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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kinderbeuern (ots)

Am 07.07.2026 gegen 16:48 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 47-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Traben-Trarbach, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Hetzhofer Straße in Kinderbeuern befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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