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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus

Klausen (ots)

Im Zeitraum 01.06.2026 bis 15.06.2026 drangen bisher unbekannte Täter in ein Nachbargebäude des Pfarrheims in Klausen ein und, indem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften.

Im Inneren des Anwesens wurde wahllos Vandalismus betrieben. Von dort gelangten die Täter zudem in das Pfarrheim, wo sie weitere vergleichbare Handlungen vornahmen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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