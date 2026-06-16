Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand

Dreis (ots)

Am 15.06.2026 gegen 14:00 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 50 zwischen Dreis und Salmtal zu einem Flächenbrand einer landwirtschaftlich genutzten Wiese.

Durch die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Der Grund des Brandausbruchs ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein konkret strafbares Verhalten konnte bisher nicht festgestellt werden.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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