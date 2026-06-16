Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Wittlich (ots)

Am 15.06.2026 gegen 19:00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 51-jährigen Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs, als dieser die Römerstraße in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

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