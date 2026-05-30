POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug
Landscheid (ots)
Im Zeitraum 24.05.2026, 18:00 Uhr bis 25.05.2026, 08:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter ein im Bereich der Hauptstraße in Landscheid abgestellten Personenkraftwagen an der Frontscheibe.
Etwaig kam es durch fußballspielende Personen am Abend des 24.05.2026 zur unbeabsichtigten Beschädigung.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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