POL-PDWIL: Jetski-Fahrer auf der Mosel in Nöten

Bengel (ots) - In der Zeit vom 05.04.2024 bis zum 06.04.2024 kam es in Bengel, in der Kondelstraße und in der Springiersbacher Straße, jeweils zu einer Sachbeschädigung. Hier wurden durch unbekannte Täter Scheiben von zwei Hauseingangstüren mutwillig beschädigt. Zeugen, die Angaben zu diesen Beschädigungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571 9260 oder ...

