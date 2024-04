POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Haustüren

Prüm (ots) - Am Donnerstag, den 05.04.2024, wurde in der Zeit von etwa 17:15-18:15 Uhr im Bereich des Forstamts in Prüm die Heckscheibe eines dort abgestellten PKW eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail.: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Pressestelle Telefon: ...

