Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Alkoholeinfluss

Gerolstein (ots)

Am 17.09.2021 gegen 18:06 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Gerolstein einen aus dem Bereich der VG Gerolstein stammenden 44-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens in der Hauptstraße in Gerolstein.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug führte, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand.

Aufgrund der festgestellten Alkoholkonzentration von mehr als 0,5 Promille wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell