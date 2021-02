POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein

Polizeidirektion Wittlich

Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein

Ereignis: Sachbeschädigung von Bankautomaten Ort: Gillenfeld, Holzmaarstraße Zeit: 07.02.2021, 01:30 Uhr

Am Morgen des 08.01.2021 stellten Angestellte der Sparkassenfiliale Gillenfeld eine Verschmutzung mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit auf den Bankautomaten fest. Bei Sichtung der Videoüberwachungsanlage war zu sehen, wie drei männliche Personen im geschätzte Alter zwischen 16 und 30 Jahren den Eingangsbereich der Bank betraten. Eine Person uriniert auf den Geldautomaten, eine weitere auf den Kontoauszugsdrucker. Die dritte Person filmt den Vorgang mit seiner Handy-Kamera. Die aufwendige Reinigung der Automaten ist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Die Sparkasse erstattete daher eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Hinweise zum Vorfall werden erbeten an die Polizei Daun, 06592 9626-0.

Ereignis: Beschädigung von Wahlplakaten Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße Zeit: 08.02.2021 - 09.02.2021, 11:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht zum 09.02.2021 beschädigten unbekannte Täter verschiedene Wahlplakate in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Der Vorfall wurde am 09.02.2021 gegen 11:00 Uhr bei der Polizeiwache Gerolstein gemeldet. Hinweise werden dort gerne unter 06591 9526-0 entgegengenommen.

Ereignis: Einbruch im Kindergarten Densborn Ort: Densborn. Klosterweg 1 Zeit: 09.02.2021, 17:15 Uhr - 21:45 Uhr

Am 09.02.2021 kam es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr - 21:45 Uhr zu einem Einbruch in den Kindergarten Densborn. Unbekannte Täter verschafften sich mittels Hebeleinwirkung auf die Außentür des Kindergartens Zutritt in das Innere des Gebäudes. In den Räumlichkeiten konnten keinerlei Beschädigungen oder Verwüstungen festgestellt werden. Nach ersten Überprüfungen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Daun 06592 9626-0 oder Gerolstein 06591 9626-0.

