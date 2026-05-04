POL-PPRP: Radfahrerin verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtrag
Speyer (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.05.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6266711
Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag (30.04.2026) in Speyer verstarb die 81-jährige Fahrradfahrerin, welche bei dem Unfall von einem Lkw erfasst wurde, am 02.05.2026 im Krankenhaus an ihren Verletzungen.
Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Gutachter beauftragt.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Speyer dauern weiter an.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
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