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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtrag

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.05.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6266711

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag (30.04.2026) in Speyer verstarb die 81-jährige Fahrradfahrerin, welche bei dem Unfall von einem Lkw erfasst wurde, am 02.05.2026 im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Gutachter beauftragt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Speyer dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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