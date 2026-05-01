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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Speyer: Verkehrsunfall in der Industriestraße - Radfahrerin schwer verletzt

Speyer (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Industriestraße in Speyer zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer 81-jährigen Fahrradfahrerin. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein Sattelzug die Industriestraße in Speyer stadteinwärts. Zeitgleich fuhr die 81-Jährige vom Parkplatz einer Bäckerei auf den Radweg der Industriestraße ein, ebenfalls in Richtung Stadtzentrum. Als der 23-jährige Lkw-Fahrer nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Die Seniorin wurde von dem Lkw erfasst und kam zu Fall. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die 81-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Industriestraße zwischen der Heinkelstraße und der Kreuzung am Technikmuseum für etwa 30 Minuten voll gesperrt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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