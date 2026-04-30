Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026) brachen zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus am Danziger Platz ein und entwendeten Schmuck aus einer Wohnung.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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