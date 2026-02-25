Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - 78-Jährige bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.02.26, gegen 16:20Uhr) kam es in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Maudacher Straße aus Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Um sein Motorrad abzustellen, fuhr er nach rechts an den Straßenrand. Dabei übersah er eine 78-jährige Fußgängerin, welche in diesem Moment hinter einem geparkten Auto hervortrat, um die Straße zu überqueren. Der 17-Jährige stieß mit seinem Motorrad gegen den beigeführten Rolltrolley der 78-Jährigen. Diese stürzte dabei zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Für weitere Untersuchungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

