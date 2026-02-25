PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - 78-Jährige bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.02.26, gegen 16:20Uhr) kam es in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Maudacher Straße aus Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Um sein Motorrad abzustellen, fuhr er nach rechts an den Straßenrand. Dabei übersah er eine 78-jährige Fußgängerin, welche in diesem Moment hinter einem geparkten Auto hervortrat, um die Straße zu überqueren. Der 17-Jährige stieß mit seinem Motorrad gegen den beigeführten Rolltrolley der 78-Jährigen. Diese stürzte dabei zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Für weitere Untersuchungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 24.02.2026 – 20:15

    POL-PPRP: Verfolgungsfahrt

    Ludwigshafen - Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.206, 13:50 Uhr) kam es in Ludwigshafen zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 17-jähriger Jugendlicher flüchtete in einem nicht zugelassenen und mit gestohlenen Kennzeichen versehenen PKW vor einer Polizeistreife. Die Flucht führte über die Bundesautobahn A6 und endete schließlich in Mannheim. Dort konnte der 17-Jährige nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden. Im Rahmen der Flucht kam es zu einer Kollision mit ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 16:27

    POL-PPRP: Tötungsdelikt im innerfamiliären Bereich - 1.Nachtrag

    Böhl-Iggelheim (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.02.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6221888 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachdem ein 28-Jähriger in der Nacht zum Montag (23.02.2026) mehrere Familienmitglieder mit einem Messer angegriffen hatte und hierbei ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:23

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (22.02.2026) beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem dunklen Audi SUV einen in der Wilhelm-Busch-Straße am Straßenrand geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de, zu ...

    mehr
