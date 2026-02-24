PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt

Ludwigshafen - Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.02.206, 13:50 Uhr) kam es in Ludwigshafen zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 17-jähriger Jugendlicher flüchtete in einem nicht zugelassenen und mit gestohlenen Kennzeichen versehenen PKW vor einer Polizeistreife. Die Flucht führte über die Bundesautobahn A6 und endete schließlich in Mannheim. Dort konnte der 17-Jährige nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden. Im Rahmen der Flucht kam es zu einer Kollision mit einem Dienst-Kraftfahrzeug, bei dem jedoch lediglich Sachschaden entstand. Die Ermittlungen ergaben u.a., dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nunmehr ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund zahlreicher Verkehrsstraftaten. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 16.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 16:27

    POL-PPRP: Tötungsdelikt im innerfamiliären Bereich - 1.Nachtrag

    Böhl-Iggelheim (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.02.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6221888 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachdem ein 28-Jähriger in der Nacht zum Montag (23.02.2026) mehrere Familienmitglieder mit einem Messer angegriffen hatte und hierbei ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:23

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (22.02.2026) beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem dunklen Audi SUV einen in der Wilhelm-Busch-Straße am Straßenrand geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de, zu ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:17

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (23.02.2026, gegen 14:40 Uhr) kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Ein 65-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Firmenparkplatz auf die Bruchwiesenstraße einfahren, als er mit dem 57-Jährigen E-Bike-Fahrer zusammenstieß. Der Radfahrer fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er erlitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren