Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt

Ludwigshafen - Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.02.206, 13:50 Uhr) kam es in Ludwigshafen zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 17-jähriger Jugendlicher flüchtete in einem nicht zugelassenen und mit gestohlenen Kennzeichen versehenen PKW vor einer Polizeistreife. Die Flucht führte über die Bundesautobahn A6 und endete schließlich in Mannheim. Dort konnte der 17-Jährige nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden. Im Rahmen der Flucht kam es zu einer Kollision mit einem Dienst-Kraftfahrzeug, bei dem jedoch lediglich Sachschaden entstand. Die Ermittlungen ergaben u.a., dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nunmehr ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund zahlreicher Verkehrsstraftaten. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 16.000 EUR.

