Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Berauschter E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Polizeikräfte kontrollierten in der Nacht auf Montag (31.03.2025, gegen 4:20 Uhr) einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Arnulfstraße, da an dem Elektroroller das Versicherungskennzeichen fehlte. Der Mann versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete sich in das Mehrfamilienhaus, in welchem er selbst wohnt. Die Beamten folgten dem Mann und konnten ihn im Keller antreffen. Bei der Überprüfung des E-Scooters bestätigte sich der Verdacht, dass dieser nicht versichert war. Außerdem war der 29-Jährige alkoholisiert und zeigte auch Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Alkohol- und ggfls. Drogenbeeinflussung des Mannes festzustellen.

