POL-PPRP: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15.02.2023, zwischen 22:00 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Scheibe eines Kiosks in der Saarlandstraße. Die Täter konnten unbekannt entkommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

