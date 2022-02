Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Holzhäuschen auf Spielplatz

Ludwigshafen (ots)

Am 31.01.2022, gegen 18:10 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei ein brennendes Holzhäuschen auf einem Spielplatz in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizeibeamten stellten fest, dass unbekannte Täter in dem Holzhäuschen Zeitschriften angesteckt hatten, so dass das Feuer auf das Holzhäuschen überging.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell