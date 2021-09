Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Keller eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Rosenstraße wurde am 06.09.2021, zwischen 6 Uhr und 21:55 Uhr, in ein Kellerabteil eingebrochen. Hieraus wurden Getränke gestohlen. Auch die Tür eines Nachbarabteils wurde geöffnet und hierdurch beschädigt. Aus der Parzelle wurde nichts entwendet. Insgesamt entstand ein sehr geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell