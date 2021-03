Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung am Lutherplatz - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.02.2021: https://s.rlp.de/UXHNu

Nach einer Auseinandersetzung am 15.02.2021 am Lutherplatz konnte das Gemeinsame Sachgebiet für Jugendkriminalität einen Tatverdächtigen ermitteln. Die umfangreichen und intensiven Ermittlungen erbrachten u.a. eine DNA-Übereinstimmung. An einer am Tatort vom Täter zurückgelassenen Mütze konnten die Beamten die DNA eines 23-Jährigen sichern. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern weiter an.

