Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl mit Messer

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am frühen Donnerstagabend entwendete ein junger Erwachsener in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Innenstadt mehrere Getränkedosen und wurde hierbei durch einen Ladendetektiv beobachtet. Als der Sicherheitsdienst den Mann zur Rede stellte, warf dieser ein Messer weg. Die Polizeibeamten konnten das Messer auffinden und sicherstellen sowie den Beschuldigten auf die Dienststelle bringen um dort mit diesem weitere Maßnahmen im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen des Diebstahles mit Waffen durchzuführen.

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