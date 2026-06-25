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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten und umgekipptem Fahrzeug

Mutterstadt (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 24.06.2026, gegen 11:15 Uhr im Kreuzungsbereich Waldstraße und Pfalzring ereignete. Die 30-jährige Fahrerin eines Postfahrzeugs befuhr den Pfalzring in Richtung Schifferstadter Straße. Zur gleichen Zeit war eine weitere 42-jährige Autofahrerin auf der Waldstraße von der Speyerer Straße kommend in Richtung Limburgerhof unterwegs. An der Kreuzung missachtete die Fahrerin des Postfahrzeugs die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Postfahrzeug auf die linke Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Unfallverursacherin erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die zweite Autofahrerin blieb unverletzt. Der Pfalzring in Fahrtrichtung Schifferstadter Straße musste bis zum Eintreffen des Abschleppwagens voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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