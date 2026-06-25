Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 23.06.2026, 19 Uhr, und Mittwoch, 24.06.2026, 7 Uhr, die Bushaltestelle an der Rudolf-Wihr-Realschule in der Neuhofener Straße mutwillig beschädigt. Hierbei wurden 10 von 12 Glasscheiben der Haltestelle vollständig zerstört. Die Glasscheiben haben jeweils eine Größe von circa 1 x 2 Meter. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Rudolf-Wihr-Schule beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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