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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 23.06.2026, 19 Uhr, und Mittwoch, 24.06.2026, 7 Uhr, die Bushaltestelle an der Rudolf-Wihr-Realschule in der Neuhofener Straße mutwillig beschädigt. Hierbei wurden 10 von 12 Glasscheiben der Haltestelle vollständig zerstört. Die Glasscheiben haben jeweils eine Größe von circa 1 x 2 Meter. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Rudolf-Wihr-Schule beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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