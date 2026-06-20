Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bewusstloser Mann bei großer Hitze in Krankenhaus eingeliefert

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 19.06.2026 gegen 16;45 Uhr wurde der Polizei eine bewusstlose Person gemeldet, die im Stadtteil Ludwigshafen-Mundenheim über einen längeren Zeitraum regungslos in der Sonne gelegen haben soll. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen nicht ansprechbaren Mann und leiteten gemeinsam mit dem Rettungsdienst die erforderlichen Maßnahmen ein. Der Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die starke Hitze eine Ursache für den lebensbedrohlichen Gesundheitszustand gewesen sein. Der Mann konnte im Krankenhaus stabilisiert werden.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, auf die Gefahren hoher Temperaturen hinzuweisen. Insbesondere ältere Menschen, Vorerkrankte und Personen, die sich längere Zeit ungeschützt in der Sonne aufhalten, sind gefährdet. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige Aufenthalte im Schatten und das Vermeiden körperlicher Anstrengungen während der Mittagshitze können helfen, gesundheitliche Notfälle zu verhindern.

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