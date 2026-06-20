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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.06.2026, auf Samstag, 20.06.2026, führten Kräfte der Polizeidirektion Ludwigshafen zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen sowie in den Bereichen Frankenthal, Speyer und Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt war die Erkennung und Ahndung von Fahrten unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss. Insgesamt wurden 253 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen sechs Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr bzw. des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Sie müssen sich nun in Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Darüber hinaus wurden 43 Ordnungswidrigkeiten geahndet, überwiegend gegen Fahrerinnen und Fahrer, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren. Zudem wurde ein Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis fahrend festgestellt. Bei zwei weiteren Fahrzeugführenden war die Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeugs aufgrund nicht geprüfter technischer Veränderungen erloschen.

Verkehrsüberwachung gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Sie ist entscheidend für die Sicherheit im Straßenverkehr und wird ganzjährig durchgeführt. Mit Blick auf die "Vision Zero" verfolgt die Polizei das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten in Deutschland bis 2030 drastisch zu reduzieren. Im Fokus stehen dabei die Hauptunfallursachen: mangelnder Sicherheitsabstand, überhöhte Geschwindigkeit sowie Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Telefon: 0621-963-24003
E-Mail: pdludwigshafen.fuegru@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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