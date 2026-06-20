Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer nach Missachtung eines Einsatzfahrzeugs auf der A65

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag den 19.06.2026 gegen 11:40 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf der A65 kontrolliert, nachdem er einem Einsatzfahrzeug trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über eine längere Strecke nicht den erforderlichen Vorrang gewährt hatte.

Die Polizeibeamten befanden sich mit einem Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt in Fahrtrichtung Haßloch, als der Fahrer eines Kleintransporters auf dem linken Fahrstreifen vor dem Einsatzfahrzeug fuhr. Trotz der optischen und akustischen Sondersignale machte der Fahrer über eine Strecke von mehreren Kilometern keinen Platz, sodass das Einsatzfahrzeug nicht passieren konnte.

Nach dem der eigentliche Einsatz für die Beamten noch während der Anfahrt beendet wurde, konnte der Fahrer des Kleintransporters auf einem Rastplatz kontrolliert werden. Er gab an, das Einsatzfahrzeug aufgrund laut eingestellter Musik nicht wahrgenommen zu haben. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Blaulicht und Martinshorn unverzüglich freie Bahn zu schaffen ist. Verkehrsteilnehmer sollten ihre Geschwindigkeit reduzieren, die Verkehrslage beobachten und - soweit gefahrlos möglich - nach rechts ausweichen bzw. eine Rettungsgasse bilden. Laute Musik oder andere Ablenkungen können dazu führen, dass wichtige Warnsignale zu spät oder gar nicht wahrgenommen werden.

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