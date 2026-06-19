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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim/Gerlosheim - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Lambsheim/Gerolsheim (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Lambsheim und Gerlosheim. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, kollidierten hierbei zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr frontal miteinander. Eine der am Unfall beteiligten Personen verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Ermittlungen wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) durch die Polizeiinspektion Frankenthal aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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