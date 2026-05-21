Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an Pkw (Serie)

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum 21.05.2026 kam es im Bereich der Oggersheimer Straße und Frankenthaler Straße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw. Bei bislang acht beschädigten Pkw konnten jeweils an der Beifahrerseite ein über die komplette Seite verlaufender Kratzer festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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