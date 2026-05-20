Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholfahrt endet im Krankenhaus

Neuhofen (ots)

Durch einen Zeugen wurde ein Schlangenlinien fahrender PKW im Ortsbereich Neuhofen gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten den 81-jährigen Fahrer auf einem Parkplatz in Neuhofen feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt war, wurde er vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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