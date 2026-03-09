PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Wohnungstür

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - An einer Wohnungstür innerhalb eines Wohnhauses an der Brennereigasse sollte es am Freitagabend (06.03., 20.40 Uhr) zu einem zuvor vereinbarten Privatverkauf kommen. Die Absprachen dazu haben über eine Verkaufsplattform stattgefunden. Übergeben werden sollte ein hochwertiges Mobiltelefon. Der Käufer, ein ca. 180 cm großer Mann mit dunkler Haut, trug eine dunkle Jogginghose, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Sweatjacke. Er riss der Verkäuferin das Handy unter Vorhalt eines Messers aus der Hand. Anschließend rannte er aus dem Haus hinaus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt und dem beschrieben Mann machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

