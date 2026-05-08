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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogen Pkw geführt

Frankenthal (ots)

Am 08.05.2026, gegen 00.10 Uhr, wurde im Nordring durch eine Streife ein Pkw-Fahrer aus Frankenthal kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Kräfte drogentypische Auffallerscheinungen bei diesem. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis hinsichtlich Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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