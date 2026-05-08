POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogen Pkw geführt
Frankenthal (ots)
Am 08.05.2026, gegen 00.10 Uhr, wurde im Nordring durch eine Streife ein Pkw-Fahrer aus Frankenthal kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Kräfte drogentypische Auffallerscheinungen bei diesem. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis hinsichtlich Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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