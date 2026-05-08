POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogen Pkw geführt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 07.05.2026, gegen 00:30 Uhr, wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Wörthstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige den E-Scooter unter Einfluss von THC und Kokain führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ...

mehr