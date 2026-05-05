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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Ludwigshafen festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am 04.05.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Ludwigshafen zu einem Ladendiebstahl durch mehrere Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten mehrere Tatverdächtige gemeinsam ein Lebensmittelgeschäft und bereiteten den Diebstahl eines mit Waren gefühlten Einkaufswagens vor. Während zwei Personen im Markt agierten, hielt sich eine weitere Person offenbar zur Absicherung vor dem Geschäft auf. Beim Eintreffen der Polizei konnten zwei der drei Tatverdächtige nach kurzer Flucht festgenommen werden. Der gefüllte Einkaufswagen konnte später durch die Einsatzkräfte im Markt festgestellt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise, dass die festgenommenen Personen bereits einige Tage zuvor in ähnlicher Weise in Erscheinung getreten sein könnten.

Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Strafverfahren wurden durch die Polizei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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