POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Limburgerhof (ots) - Am Abend des Maifeiertages kam es während eines Festes des BASF-Siedlungsvereins zu einem Streit zweier Männer. Einer der Beiden erklärte den hinzugerufenen Polizeikräften außerdem, sein Kontrahent habe ihn auch angegriffen und dabei rücklings von einer Bierbank geschubst. Der vermeintliche - unbekannte - Täter war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion ...

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