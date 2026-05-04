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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Montagmorgen kollidierte in der Raiffeisenstraße in Ludwigshafen-Oggersheim ein PWK mit einer Straßenbahn. Beim Überqueren der Kreuzung übersah die Autofahrerin die bevorrechtigte Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Oggersheim
Telefon: 0621 / 963-24650
E-Mail: pwoggersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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