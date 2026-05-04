POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn
Ludwigshafen-Oggersheim (ots)
Am Montagmorgen kollidierte in der Raiffeisenstraße in Ludwigshafen-Oggersheim ein PWK mit einer Straßenbahn. Beim Überqueren der Kreuzung übersah die Autofahrerin die bevorrechtigte Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.
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