PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW unter Alkoholeinfluss geführt

Speyer (ots)

Am Freitagabend wurde Polizeiinspektion Speyer ein auffällig unsicher fahrender PKW auf der B39 in Fahrtrichtung Hanhofen gemeldet. Der 55-jährige Fahrzeughalter konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Ihm wurde anschließend durch eine Ärztin eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 08:12

    POL-PDLU: Strandbuggy entwendet und angezündet

    Ludwigshafen - West (ots) - Am 01.05.2026, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Strandbuggy aus der Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Die beiden Täter schoben den Buggy nach derzeitigen Erkenntnissen in einen Feldweg zwischen der Bayreuther Straße und der Wollstraße, wo sie das Fahrzeug anzündeten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 08:09

    POL-PDLU: Haftbefehl vollstreckt

    Ludwigshafen - Nord (ots) - Am Abend des 01. Mai 2026 stellte ein Streifenteam der Polizei im Rahmen der regulären Streifentätigkeit am Europaplatz in Ludwigshafen eine männliche Person fest, welche per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Einsatzkräfte den Mann und seine weibliche Begleiterin einer Personenkontrolle unterziehen wollten, ergriff der Mann unvermittelt die Flucht. Nach fußläufiger Verfolgung über mehrere hundert Meter konnte der Flüchtige gestellt und ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 06:21

    POL-PDLU: Körperverletzung in Ludwigshafen (Mitte)

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 02.05.2026 um 03:50 Uhr kam es in der Wredestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug eine unbekannte Person einer anderen Person mit der Faust in das Gesicht. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei konnte der Tatverdächtige fliehen. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren