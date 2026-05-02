POL-PDLU: PKW unter Alkoholeinfluss geführt
Speyer (ots)
Am Freitagabend wurde Polizeiinspektion Speyer ein auffällig unsicher fahrender PKW auf der B39 in Fahrtrichtung Hanhofen gemeldet. Der 55-jährige Fahrzeughalter konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Ihm wurde anschließend durch eine Ärztin eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell