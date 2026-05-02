POL-PDLU: PKW unter Alkoholeinfluss geführt

Ludwigshafen - Nord (ots) - Am Abend des 01. Mai 2026 stellte ein Streifenteam der Polizei im Rahmen der regulären Streifentätigkeit am Europaplatz in Ludwigshafen eine männliche Person fest, welche per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Einsatzkräfte den Mann und seine weibliche Begleiterin einer Personenkontrolle unterziehen wollten, ergriff der Mann unvermittelt die Flucht. Nach fußläufiger Verfolgung über mehrere hundert Meter konnte der Flüchtige gestellt und ...

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