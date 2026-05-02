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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Haftbefehl vollstreckt

Ludwigshafen - Nord (ots)

Am Abend des 01. Mai 2026 stellte ein Streifenteam der Polizei im Rahmen der regulären Streifentätigkeit am Europaplatz in Ludwigshafen eine männliche Person fest, welche per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Einsatzkräfte den Mann und seine weibliche Begleiterin einer Personenkontrolle unterziehen wollten, ergriff der Mann unvermittelt die Flucht. Nach fußläufiger Verfolgung über mehrere hundert Meter konnte der Flüchtige gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der beiden Personen konnten als gestohlen gemeldete Dokumente aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass auch die Begleiterin per Haftbefehl gesucht wurde. Beide Personen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621-963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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