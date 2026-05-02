Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung in Ludwigshafen (Mitte)

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026 um 03:50 Uhr kam es in der Wredestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug eine unbekannte Person einer anderen Person mit der Faust in das Gesicht. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei konnte der Tatverdächtige fliehen. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren

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