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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Strandbuggy entwendet und angezündet

Ludwigshafen - West (ots)

Am 01.05.2026, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Strandbuggy aus der Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Die beiden Täter schoben den Buggy nach derzeitigen Erkenntnissen in einen Feldweg zwischen der Bayreuther Straße und der Wollstraße, wo sie das Fahrzeug anzündeten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die beiden Tatverdächtigen können als Männer mit kräftiger Statur beschrieben werden, welche zur Tatzeit dunkle Kleidung trugen. Weitere Details zu ihrer Identität sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621-963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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