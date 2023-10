Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 08.10.2023, unterzogen Beamte der Polizei Schifferstadt eine 59-jährige Pkw-Fahrerin in der Ludwigshafener Straße einer Verkehrskontrolle. Nachdem bei ihr Atemalkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten, Ergebnis: 0,79 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde sodann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihr droht (als "Ersttäterin") eine Geldbuße in Höhe von 500,- EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot und außerdem zwei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell