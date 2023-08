Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln wurden am 29.08.2023, gegen 12:34 Uhr bei einem E-Scooterfahrer in der Bahnhofstraße im Rahmen einer Kontrolle erlangt. Ein freiwilliger Urintest zeigte bei dem 16Jährigen ein positives Ergebnis auf THC an. Nach einer entnommenen Blutprobe auf der Dienststelle wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben.

