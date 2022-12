Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer leicht verletzt

Waldsee (ots)

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr in der Neuhofener Straße übersah eine 37-jährige Pkw-Lenkerin aus Waldsee am Dienstagmorgen einen 15-jährigen Rollerfahrer ebenfalls aus Waldsee. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert und stürzte danach auf die Fahrbahn. Da der Rollerfahrer über Schmerzen am Knie klagte, wurde er im Anschluss in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. An dem Roller sowie an dem Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden.

