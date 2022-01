Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall mit leicht verletzter Person

Limburgerhof (ots)

Ein 51-jähriger PKW-Fahrer fuhr die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und bog an der Anschlussstelle Limburgerhof-Rehhütte nach links auf die L533 in Richtung Schifferstadt ab. Hierbei stieß er mit einer 42-jährigen PKW-Fahrerin zusammen, die von der L533 aus Richtung Waldsee kommend auf die B9 auffahren wollte. Die 42-Jährige verletzte sich leicht, der 51-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell