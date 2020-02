Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 22.02.2020, gegen 14:30Uhr, fällt einer Funkstreife, im Bereich der Lambsheimer Straße in Frankenthal, ein im Frontbereich beschädigter PKW auf. Er soll einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der ortsunkundige Fahrzeugführer versucht zu flüchten, kann aber schließlich in einer Sackgasse gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle werden bei dem 23jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Weiter wird festgestellt, dass der PKW keinen gültigen Versicherungsschutz und der Fahrer keinen Führerschein hat.

Im Fahrzeug kann neben einer geringen Menge Betäubungsmittel auch vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden.

Der 23jährige Fahrer und sein 21jähriger Beifahrer werden zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe und der erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle genommen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

