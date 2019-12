Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut und geflüchtet

Bobenheim-Roxheim (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am 28.12.2019 gegen 20:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht geklärt werden. Die Frau konnte beobachten, wie ein männlicher Autofahrer in der Straße Am Binnendamm in Bobenheim-Roxheim gegen einen Zaun fuhr und diesen beschädigte. Anschließend fuhr der Mann in unsicherer Weise und ohne eingeschaltetes Licht davon. Durch die Mitteilung der Zeugin konnte der 56-Jährige schließlich in der Nähe von einer Polizeistreife an seinem Auto kontrolliert werden. Hierbei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,61 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

