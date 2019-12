Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gefahren

Frankenthal (ots)

Ein 38-jähriger Ludwigshafener war am Samstagabend gegen 18:00 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal mit seinem E- Scooter unterwegs und wurde von einem Streifenteam der Polizei Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen, weshalb auf der Dienststelle ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Da dieser positiv auf Amphetamin und Metamphetamin reagierte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gem. § 316 StGB eingeleitet. Bei der Durchsuchung des 38-Jährigen wurde auch noch eine Schreckschusswaffe aufgefunden, für die keine Berechtigung vorlag. Die Waffe wurde sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

