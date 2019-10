Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall beim Einparken in der Ludwigstraße, Unfallzeugin gesucht (00/2910)

Speyer (ots)

28.10.2019, 21:05 Uhr

Die Polizei sucht nach einer Radfahrerin, welche am Montag gegen 21:05 Uhr Zeugin eines Verkehrsunfalls in der Ludwigstraße Höhe Hausnummer 66 geworden sein soll. Dort beschädigte der Fahrer eines Suzuki beim Einparken ein im Einmündungsbereich zur Slevogtstraße stehendes Verkehrszeichen und einen neben ihm stehenden Citroen C1 (Gesamtschaden ca. 630EUR). Nach dem Einparken verließ der Fahrer seinen Pkw und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, obwohl er zuvor von einer namentlich feststehenden Unfallzeugin auf den durch ihn verursachten Schaden angesprochen wurde. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei und teilte bei der Unfallaufnahme mit, dass auch eine vorbeifahrende Radfahrerin den Unfall gesehen habe. Die Radfahrerin wird deshalb gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen, da sie möglicherweise wichtig Angaben zum Unfallhergang / dem Fahrer machen kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell