Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wildes Plakatieren: Polizei ermittelt wegen Ordnungswidrigkeit +++

Oldenburg (ots)

Ein ungewohntes Bild bot sich einigen Verkehrsteilnehmern am Donnerstagmorgen in Oldenburg: an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet hatten Unbekannte an Verkehrsschildern zusätzliche gelbe Plakate mit der Aufschrift "Bitte flüchten Sie weiter - Es gibt hier nichts zu wohnen - Refugees not welcome" angebracht.

Einige aufmerksame Bürger hatten die Plakate in der Größe eines Ortsschildes bereits wieder abgenommen und sich bei der Polizei gemeldet. Die Beamten reagierten und sammelten die Schilder am Donnerstag nach und nach ein. Nun wird gegen den Verursacher wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.

Die Polizei bittet um Hinweise, falls weitere dieser Plakate im öffentlichen Verkehrsraum auffallen: Telefon 790-4115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell